В ночь на субботу, 23 апреля, украинских пограничников в Черниговской области обстреляли с территории Российской Федерации из автоматического гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Около десяти гранат, выпущенных из-за границы с автоматического гранатомета, разорвалось возле украинской стороны неподалеку от приграничного села Сеньковка. Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили врага с области", - говорится в сообщении.

Также пограничники уточнили, что два из трех предыдущих случаев враг также стрелял неподалеку от Сеньковки, но тогда это были минометы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

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