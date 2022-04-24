Опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы тел, найденных в Ирпене и Буче.

О результатах сообщает британское издание The Guardian.

Судя по ним, те люди, которых успели обследовать эксперты, убиты не пулями, а осколками противопехотных снарядов. То есть их убили во время артобстрелов.

Издание пишет, что в телах жертв обнаружили небольшие металлические дротики, называемые флешеттами.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин", - сказал Guardian украинский судмедэксперт Владислав Перовский. По его словам, большинство этих тел из Буча-Ирпенского района.

Флешетта - это противопехотное оружие, которое широко использовалось во время Первой мировой войны. Они содержатся в снарядах танков или полевых орудий. Каждый боеприпас может содержать до 8000 таких "гвоздей". После выстрела и взрыва они разлетаются на ширину до 300 метров и на 100 в длину.

Такие боеприпасы не запрещены конвенциями. Но их применение в городах является нарушением гуманитарного права.

Издание ссылается на неназванных свидетелей, которые видели, как такими снарядами стреляет российская артиллерия за несколько дней до того, как покинуть этот район.

Эксперты по фотографии определили, что такие "дротики" используются в 122-миллиметровом снаряде ЗШ-1.

Отметим, что согласно открытым данным, этот снаряд подходит к гаубицам Д-30, 2С1, М30.

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