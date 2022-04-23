Анализируем ситуацию на 59-й день войны.

Ситуация на фронте 23 апреля

Генеральный штаб ВСУ сообщил утром несколько тезисов.

1. В Скадовске Херсонской области противник развернул батарею ПВО С-300 - "для создания благоприятных условий продвижению в направлении Николаева".

2. Продолжается наступление противника на юг от Изюма.

3. РФ сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях под Северодонецком. Идут обстрелы украинских войск "с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск".

4. В Мариуполе продолжается блокирование "Азовстали". Из России прибыл инженерный полк для разминирования припортовых территорий.

Днем о ситуации доложил советник Ермака Алексей Арестович.

По его словам, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на направлении Славянск - Краматорск и от Гуляй-поля. Основной метод действий - активные штурмовые операции с целью определить слабые места в украинской обороне и сконцентрировать на них основной удар.

Также продолжаются попытки придушить сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали", возобновились авиационные удары по этой территории.

На Херсонщине продолжаются попытки противника выйти на административные границы области. Россияне продолжают делать это, несмотря на неблагоприятные условия и большие потери.

В Харьковской области ВСУ выбили противника из трех населенных пунктов (Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района) и закрепились. Об этом сообщил не только Арестович, но и губернатор Олег Синегубов.

Это населённые пункты к северу от Харькова в направлении Казачьей Лопани и Гоптовки. То есть Украина атакует тылы группировки, которая наступает из Харьковской области на Донбасс.

В целом Украина считает, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление. Нынешние сражения – попытка определить наиболее уязвимые места ВСУ.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", – отметил Скибицкий.

Мнения о развитии "второй фазы"

На Западе продолжают публиковать прогнозы о том, чего дальше ждать от "спецоперации".

Американский Институт изучения войны сообщил следующее:

- Россия и Украина вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели. Обе стороны ждут исхода продолжающегося наступления России на востоке Украины. Киев, вероятно, считает, что его вооруженные силы могут отбросить российские войска на позиции, существовавшие до 24 февраля, и вряд ли будут вступать в переговоры до тех пор, пока этот исход не произойдет или станет значительно менее вероятным.

- Кремль все чаще описывает войну в Украине как войну с НАТО для внутренней российской аудитории, чтобы объяснить более медленные, чем предполагалось, операции и растущие потери.

- Кремль, вероятно, намеревается создать одно или несколько прокси-государств на оккупированном юге Украины, чтобы создать условия для требований постоянного контроля над этими регионами.

- Российские и белорусские официальные лица пытаются представить западные санкции как наносящие ущерб преимущественно европейской экономике, при этом преувеличивая эффективность своих усилий по смягчению последствий санкций.

- Кремль не в состоянии сдержать расширение НАТО и не в состоянии нарушить военное сотрудничество Украины с Западом.

- Маловероятно, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в Украине на этом этапе войны.

Сегодня вечером американский военный эксперт Майкл Кофман анализирует, какой может быть вторая фаза войны в Украине.

По его мнению, без общей мобилизации Донбасс — это последнее крупное наступление, которое российские военные могут предпринять. При любом исходе сражения, армия РФ после Донбасса будет истощена.

Нынешняя российская атака пока выглядит как наступление на Славянск из Изюма, сжатие Северодонецкого выступа и продвижение на юго-запад от Изюма (к западу от Краматорска) с целью частичного охвата позиций ВСУ в северной части Донбасса.

Российским силам нужен Северодонецк, чтобы контролировать Славянск и Краматорск

Это рискованная операция, считает эксперт. Украинцы усиливают позиции вокруг Харькова и атакуют, чтобы создать угрозу российским коммуникациям, необходимым для этого наступления. Даже если оккупанты добьются значительных успехов, они впоследствии они будут уязвимы на этих коммуникациях.

Силы ВСУ, похоже, провели тактическое отступление на некоторых участках, взорвали мосты. И в то же время они могли занять более удобные позиции для контратаки, чтобы сорвать российское наступление.

Российские войска понесли большие потери в живой силе и технике, а боеспособных формирований стало гораздо меньше. Неясно, каков нынешний уровень укомплектования батальонно-тактических групп РФ. Кофман не уверен, что присланных подкреплений достаточно для возмещения прежних потерь.

На юге российские войска до последнего момента были скованны в Мариуполе. Заявление Путина о том, что они не собираются штурмовать "Азовстали", говорит о том, что РФ бережет силы для дальнейшего наступления на Донбасс.

Пока неясно, будет ли южная ось наступления чем-то большим, чем закрепление позиций. Войска Южного военного округа потрепаны за два месяца боев. И больший оперативный охват, вероятно, им не по силам.

Российские войска на юго-запад от Херсона пытаются укрепить оборону к западу от Днепра. Развернутые там подразделения относительно легкие и находятся под давлением ВСУ. Их могут попытаться вынудить отступить за Днепр.

Украина перебрасывает подкрепления в Запорожье, Донбасс и Харьков. Россия не прилагала особых усилий для нарушения наземных коммуникаций Донбасса с "большой землей".

Расширение западной поддержки за счет бронетехники, БМП и артиллерии позволит Украине восполнить потери и вооружить резервные бригады (особенно артиллерией и боеприпасами, которые нужны Украине).

Но предсказывать исход Кофман сражения не берется, говоря о том, что РФ может как победить, так и проиграть. Следующие три недели будут решающими, считает он.

Отметим, что параллельно военным процессам идут дипломатические. Вчера российские оппозиционные СМИ сообщили, что делегации Украины и России нарабатывают два основных проекта соглашения - о нейтральном статусе Украины и о взаимном уважении культур (то есть учету прав русского и украинского языков в обеих страна).

Также на Банковой вчера подтвердили, что находятся на финальной стадии соглашения со странами-гарантами.

А сегодня в Турции заявили, что проект совместной декларации у Киева и Москвы уже готов, сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Весьма внезапное заявление - особенно на фоне взаимных обвинений России и Украины и ожидания наступления российских войск на Донбассе. Но это ещё один из признаков того, что, несмотря на радикальные заявления с обоих сторон, переговоры продолжаются.

Обстрел Одессы

При этом, несмотря на переговоры, РФ сегодня не прекращала обстрелов. Более того - впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами.

По украинским данным, пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Военные власти Одессы заявили, что было также попадание по военному объекту. Российское минобороны в своей вечерней сводке сообщило, что обстреляло аэродром, где, как утверждают россияне, хранилось поставленное Западом оружие (о попадании в гражданские объекты в Москве ничего не сказали).

Всего по городу били четыре ракеты, запущенные из Каспийского моря бомбардировщиками Ту-95. Две из них было сбито. Также сообщалось о сбитии двух БПЛА, которые могли корректировать удар.

Такой сильный удар по Одессе наносится впервые.

Отметим, что вчера российское командование заявило о претензиях на весь юг Украины вплоть до Приднестровья. Но неизвестно, связан ли с этим нынешний обстрел, или это была действительно попытка сорвать военные поставки на фронт.

Оружие для Украины

Поставки оружия Киеву становятся одним из важнейших факторов этой войны.

Сегодня мы уже рассказывали, что с логистикой доставки оружия и гумпомощи творится что-то не то, на что обратили внимание американские СМИ.

Тем не менее, поток иссякать в ближайшее время не будет. Пентагон ищет все новые и новые возможные варианты для ускорения производства оружия и экспорта его в Украину.

Как пишет Reuters, американцы хотят ускорить производство оружия и коммерческие возможности, связанные с противовоздушной, противоброневой, противопехотной, береговой обороной, а также беспилотными воздушными системами и средствами связи.

Но в целом понятно, что США и ближайшие их союзники будут сейчас максимально активно включаться в снабжение.

С Германией же пока вопрос. Канцлера Олафа Шольца активно склоняют к тому, чтобы начать поставки тяжелых вооружений Киеву. Этого требует от него как оппозиция, так и некоторые коалиционные силы.

Не отстает от них и немецкий ВПК. Он поставил вопрос на рассмотрение Федерального совета безопасности Германии (аналог СНБО), который должен решить, готов ли Берлин к прямым поставкам тяжелого вооружения в Украину.

Запрос в этот совет направил оборонный концерн Rheinmetall. Он обратился в министерство экономики за разрешением на поставку Украине ста боевых машин пехоты Marder.

Компания Rheinmetall Landsysteme готова продать партию из сотни БМП Украине в течение нескольких недель. Если, конечно, немецкий совет безопасности под руководством канцера Шольца это одобрит.

Но в любом случае Шольца подталкивают к одинаково неприятным для него решениям. Отказать - значит нарваться на мощную критику, согласиться - предать свою прежнюю позицию и обострить отношения с Россией, от которой Берлин зависит по газу.

Для Германии затягивание войны прямо бьет по промышленности и сельскому хозяйству, поскольку с ростом цен на энергоносители их рентабельность летит вниз. Поэтому свою лепту в "экономическое самоубийство" немцы вносить не торопятся.

По этому поводу Шольцу и Бундестагу уже направили открытое письмо германские интеллигенты - журналисты, ученые, писатели, музыканты и юристы. Они в открытом письме, опубликованном в Berliner Zeitung, требуют не давать оружия Украине и не поддерживать "продолжение войны", а способствовать как можно скорейшему заключению мирного соглашения.

"Вне зависимости от успеха, ценой длительного военного сопротивления станут новые разрушенные города и села и новые жертвы среди украинского населения", - говорят подписанты.

Они заявляют, что НАТО сейчас рискует ядерной войной с Россией. И призывают к переговорам с РФ.

Кроме того, газета New York Times опубликовала показательную статью, подписанную редколлегией издания. Она выдержана в весьма скептическом духе относительно влияния санкций на Россию и на ход войны в Украине. Проводится мысль о том, что санкционное давление близко к пределу и нужно иметь «стратегию выхода» из режима экономической войны Запада с РФ.

Ниже - основные тезисы этого материала.

«Есть много признаков того, что война — и вызванные ею санкции — могут длиться долго. Как разумно иметь определенные цели и стратегию выхода, когда страна вступает в военный конфликт, то же самое верно и для ведения экономической войны.

Администрация Байдена заслуживает похвалы за то, что заложила основу для многосторонних санкций.

Даже г-н Путин признал, что они «добились определенных результатов». Но сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.

Одними санкциями — по крайней мере, любыми санкциями, которые сейчас были бы готовы рассмотреть европейские страны, — в ближайшее время Россию не поставить на колени.

Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений.

Действительно ли санкции, введенные Большой семеркой, изолируют Россию? Нет. Ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, Южную Африку и, что особенно важно, Китай, остаются в дружеских отношениях с Россией. Тот факт, что в этот список входят также заклятые соперники Пакистан и Индия, а также Иран и Израиль, свидетельствует о влиянии г-на Путина как торговца оружием и влиятельного посредника в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты могут затянуть экономические гайки в отношении России, введя вторичные санкции.

США, похоже, уже угрожают этим во время встреч и телефонных разговоров с официальными лицами Индии и Китая.

Вторичные санкции являются мощным инструментом, позволяющим заставить другие страны идти в русле американской политики. Но потенциальные выгоды необходимо сопоставлять с рисками и затратами.

Экстерриториальное применение американских законов также может вызвать глубокое недовольство, иногда даже со стороны европейских союзников. Вторичные санкции следует применять с осторожностью и только после консультаций с партнерами.

Санкции могут иметь и другие непредвиденные последствия. Фактически они могут привести к усилению власти диктатора за счет ужесточения госконтроля над экономикой. Частному бизнесу может быть трудно пережить шторм санкций, но авторитарные режимы и их государственные предприятия часто находят способы их обойти.

Санкции также предоставляют диктаторам надежного внешнего врага, которого можно обвинить в страданиях своего народа. Вместо того, чтобы подтолкнуть людей к восстанию против своих правителей, санкции часто вызывают эффект сплочения вокруг флага.

Также стоит помнить, что, хотя вторжение России доказывает, что экономическая интеграция не является лекарством от войны, экономическая изоляция также не является рецептом мира. Санкции часто продаются как альтернатива войне. Но они также могут быть предвестниками войны, как видно из введения американского нефтяного эмбарго против Японии и замораживания японских активов примерно за пять месяцев до нападения на Перл-Харбор.

Таким образом, хотя санкции и могут сковывать экономику, они редко приводят к политическим изменениям.

Маловероятно, что эти изменения произойдут, если санкции будут введены без сообщения о шагах, которые необходимо предпринять для их отмены.

У США должен быть четкий план того, как и при каких обстоятельствах было бы уместно отменить эти последние санкции. Прямо сейчас это было намеренно оставлено расплывчатым, чтобы позволить украинцам напрямую вести переговоры с Россией. Похвально отдавать дань уважения украинцам, чьи жизни стоят на кону в этой ужасной войне. Но постановка четких целей и информирование об ориентирах для ослабления санкций являются важными факторами успеха санкций. Слишком часто санкции остаются в силе на десятилетия без оценки того, достигают ли они того, для чего они были введены".

В общем, на Западе идет достаточно противоречивый процесс оценки перспектив новых санкций против РФ.

При этом, в любом случае очевидно, что поставки оружия Украины будут продолжаться и расширяться.

Суля по публикациям в западных СМИ, там придают очень большое значение битвы за Донбасс.

"Следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями, которые будут влиять на карту Европы и на мировую геополитику на десятилетия вперед", - пишет все та же New York Times.