На днях в западных СМИ начали появляться статьи о возможных проблемах с американской помощью Украине. Выражалась обеспокоенность, что США не контролируют, куда она идет после того, как пересекает украинскую границу.

Речь как об оружии, так и о гуманитарных грузах вроде медикаментов. Якобы оружие может уйти на черный рынок, а гуманитарка якобы до фронта не доходит.

У Зеленского заявили, что все обвинения - фейк и российская пропаганда с целью помешать расширению поставок западного оружия Украине. При этом назначили специального ответственного, которому поручили разобраться в ситуации.

"Страна" рассказывает, что известно об этой истории.

"Может быть как в Афганистане"

19 апреля CNN выпустила большой материал о том, что США не контролируют всех потоков оружия, которое сейчас массово завозится в Украину.

Белый дом не может отследить судьбу поставок противотанковых, зенитных и других вооружений. Но администрация Байдена осознанно готова пойти на риск попадания оружия третьим странам или вооруженным формированиям - ради увеличения боевой мощи Киева.

Неспособность должным образом вооружить Украину здесь и сейчас - это еще больший риск, считает Вашингтон. Но проблема отсутствия контроля все равно серьезная.

Штаты не могут полностью отследить судьбу своего оружия, поскольку американских военных нет в Украине.

"США и страны НАТО в значительной степени зависят от информации, предоставляемой украинскими властями. В частном порядке официальные лица признают, что у Киева есть мотивы давать только ту информацию о судьбе оружия, которая подкрепит его аргументы в пользу дополнительной помощи", - пишет CNN.

Запад располагает подробными отчетами о состоянии российских сил на территории Украины: их потерях, боеспособности, запасах оружия и так далее. Но когда дело доходит до украинских сил, официальные лица признают, что у Запада, включая США, есть пробелы в информации. Западные оценки украинских потерь также туманны.

"Я не могу вам сказать, где оружие находится в Украине и используют ли его украинцы в данный момент. Они не сообщают нам о каждом патроне, которым стреляют... Возможно, мы никогда не узнаем точно, в какой степени они их используют", - заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, грузовики с оружием передают украинским военным в Польше, затем их переправляют в Украину. Там "украинцы сами определяют, куда они идут и как".

Аналитик по вопросам обороны и внешней политики Джордан Коэн говорит, что либо после войны, либо когда она станет затяжной, неизбежно попадание части оружия на черный рынок - как это произошло в Афганистане, где оружие из США стало частью арсенала талибов.

Риск повторения аналогичного сценария в Украине также существует, признали в Пентагоне. Причем еще в довоенном 2020 году генеральный инспектор ведомства опубликовал отчет, где выражается обеспокоенность по поводу контроля за конечным использованием оружия, отправляемого в Украину.

"Это может стать проблемой и через 10 лет, но это не значит, что мы не должны об этом думать. Более 50 миллионов патронов - все эти боеприпасы будут использоваться не только для борьбы с россиянами. В конце концов, эти боеприпасы будут использоваться не по назначению, преднамеренно или нет", - предрек Коэн.

В материале не говорится прямо, что украинские власти будут расхищать западные вооружения и продавать их на черном рынке.

Собеседники американских СМИ лишь отмечают, что оружие передается украинцам, а дальше они делают с ним, что посчитают нужным.

Более того, именно власти Украины формируют заказ на количество вооружений, который США и союзники по мере сил удовлетворяют. Не зная точно реальной потребности ВСУ.

В общем, никого напрямую не обвиняя, в этой публикации, тем не менее, звучат некие тревожные нотки.

Мнение полковника Милберна

На CNN также вышел сюжет, в котором бывший командир сил специального назначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн заявил, что логистика передачи американского оружия и другой помощи на фронт "совершенно ненадежна" и "очень плоха".

"Я бы сказал, что меньше всего правительство США сейчас думает о том, что это оружие может попасть в плохие руки. Собственно, оружие и правда оказывается не в тех руках", - сообщил Милберн, который побывал в Украине. И рассказал, что несмотря на обилие гуманитарки на складах в тылу, у ВСУ на передовой не хватает самого необходимого.

"Несколько дней назад шесть ребят погибли на обычном пункте сбора. Они истекли кровью из-за нехватки турникетов, нехватки индивидуальных аптечек, из-за отсутствия подготовки и оборудования", – сказал Милберн.

Он удивился, что склады на западной Украине забиты гуманитаркой, тогда как на востоке задыхаются от ее отсутствия.

Военный рассказал также, что помощь, связанная с медикаментами и мобильными госпиталями курируется украинскими некоммерческими организациями - то есть волонтерскими структурами, а не государством.

При этом полковник не обвинил напрямую украинские власти в разворовывании этих поставок и заявил, что "злой воли" за происходящим нет - виной всему бардак. Но в чьих "не тех руках" оказывается гуманитарная и военная помощь, он не уточнил.

Выход он видит в том, чтобы западную помощь контролировали в Украине либо американские военные напрямую, либо частные военные компании.

После этого интервью, а также статьи в CNN, на близком к республиканцам телеканале Fox News призвали провести "аудит финансов Зеленского".

Телеведущий Такер Карлсон (которого в США регулярно обвиняют в продвижении "пророссийских нарративов") возмутился тем, что Штаты не могут отследить, куда на самом деле попадает оружие, отправляемое в Украину. Также он потребовал проверять, как Украина тратит американские деньги, которые выделяются как помощь во время войны.

"Во время Второй мировой за это расстреливали"

Дискуссию о том, как западная помощь используется в Украине, подхватил живущий в США бывший разведчик КГБ и журналист Юрий Швец. Он записал видеоблог, в котором заявил о вероятной коррупции вокруг зарубежных поставок.

По словам Швеца, проблемы с поставками "не решаются на достаточно высоком уровне". Ссылаясь на личное общение с полковником Милберном, журналист заявил, что очень сложно доставлять американские грузы с запада на восток.

"Начинается барыжчничество. А в условиях военного времени это государственная измена. Во время Второй мировой войны за это расстреливали на месте", - заявил Швец.

Он призвал Зеленского найти "профессионала, а не барыгу" и сделать его "царем по логистике", который обеспечит доставку грузов без некоммерческих организаций и прочих "прокладок".

Видео набрало более полутора миллиона просмотров и вызвало резкую реакцию из Офиса президента.

Близкий к Банковой Сергей Лещенко дал по этому поводу целый брифинг и обвили Швеца в работе на Россию.

Лещенко заявил, что Россия специально через социальные сети вбрасывает фейк о том, что гуманитарная помощь или оружие, которое поставляется в Украину, не поступает адресатам и разворовывается.

"Очень активно этот вброс происходит со ссылкой на конкретное лицо – Юрий Швец, позиционирующий себя в медиапространстве как эксперт по вопросам, связанным с Украиной. Этот Юрий Швец рассказывает о том, что якобы США больше не доверяют Украине", – заявил советник Ермака.

Он сказал, что за реакцией Швеца, вероятно, стоит Россия, поскольку комментарии под его видео похожи на спланированную кампанию по дискредитации руководства Украины.

"Массовость таких комментариев под видео, в разных социальных сетях, под постами одинаковая, однотипные вбросы: разберитесь, партнеры нам больше не доверяют, все разворовывается. Но есть нюанс – это то, что комментарии переводятся Google Translate. Это подтверждает момент – фамилию "Швец" в комментариях переводит как "Ткач". Переводиться может слово, а вот фамилия – нет", - заявил Лещенко.

Аналогичное мнение выссказал и извстный блогер Александр Барабошко.

"Только нам начали нормальную военную технику передавать враг начал забрасывать из-за своих угрызений месседжи, что в Украине разворовывают помощь, это начали подхватывать и наши полезные идиоты. Может и прилипло кому несколько пачек памперсов или банок нутеллы, но из моего двухмесячного опыта я лично не сталкивался с ситуациями какого-то хищения. Мне невероятно нравится атмосфера нашего единства, в этом величайшая сила это понимает и враг и понемногу начинают поднимать голову и снова нас качать. Ничего у них не получится", - написал Барабошко.

Бизнесмен Гарик Корогодский требует от Швеца привести факты разворовывания гуманитарки.

Е"сли кто не в курсе (я о его существовании не знал), американский военный эксперт (а кто сегодня не военный эксперт??) и блогер, бывший советский разведчик.

Он в своем видео гонит на распределение гуманитарки, прямо говорит, что у нас ее разворовывают, в том числе волонтеры.

Во 1х, живых бывших советских разведчиков не существует.

Во 2х, есть правило – раскрыл свой черный рот, назови фамилии.

Не назвал – все, ты проп@девшийся.

Я знаю волонтерство изнутри.

Ни одного случая воровства.

Могут прое@ать в логистике, бывает.

Но этот видос не только подрывает веру в людей, но и останавливает помощь нашей стране.

И Швец не может не понимать этого. Или может. Тогда он не враг, а тупой друг. Лучший для него вариант".

В то же время, Офис президента все же отреагировал на статью в CNN и на интервью полковника Милберна и назначил ответственного за разбирательство в ситуации с поставками. Им стал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"После интервью американского отставного полковника о проблемах в поставках военной помощи США на фронт беру этот вопрос под свой контроль Соответствующий мандат от Офиса президента я уже получил. Буду разбираться в ситуации и оперативно вас информировать про результаты", - написал Чернев.

Он тоже, как и Лещенко, назвал публикации на эту тему "разгоном информации" накануне решений западных стран о поставках Украине тяжелого вооружения.

"За результатами изучения реальной ситуации станет понятно - это случайность или нет. Мы не имеем права через подобные ситуации поставить по угрозу поставки нам вооружений, благодаря которым наши доблестные защитники уже два месяца отбивают наступление врага. А потому проверять будем все и всех. Порядок должен быть на фронте и в тылу", - написал нардеп.

То, что на Банковой решили отреагировать на публикации в американских СМИ и провести проверку, показывает, что там действительно опасаются, что подобные статьи могут повредить планам по расширению военных поставок.

Другой вопрос - почему они вдруг сейчас стали появляться. Либо это информационная спецоперация России с целью сорвать поставки оружия. Либо американцы действительно получили некие факты о масштабных злоупотреблениях. Либо в США, по тем или иным причинам, хотят поставить поставки (либо их часть) под контроль своих структур и начинают готовить под это почву.