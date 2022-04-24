Россияне нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Кременчуге, что расположен в Полтавской области. На объекты инфраструктуры упали девять ракет.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Сначала была информация про пять ракет.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позднее. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", - написал глава ОВА.

Через полтора часа после первого сообщения Лунин обновил информацию и сказал, что прилетело уже 9 ракет.

Очевидцы говорят, что над Кременчугом после ракетных ударов поднимается зарево.

Скриншот: Telegram/Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".