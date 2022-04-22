Следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями, которые будут влиять на карту Европы и на мировую геополитику на десятилетия вперед.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщает The New York Times.

Хотя официальные лица по-прежнему ожидают, что война будет долгой и изнурительной, источники газеты говорят, что крайне важно срочно доставить Украине как можно больше новых вооружений, особенно дальнобойной артиллерии и противоартиллерийских радаров, чтобы отразить новое наступление России на Донбассе, пишет издание.

Из-за этой срочности президент Байден объявил в четверг, что Соединенные Штаты направят Украине дополнительные 800 миллионов долларов в виде военной помощи, что станет вторым таким пакетом чуть более чем за неделю.

Байден сказал, что последний пакет помощи послал "безошибочный сигнал" президенту России Владимиру Путину: "Ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину".

Стремясь действовать быстро, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на этой неделе поговорили с союзниками по всему миру и охарактеризовали следующий месяц как решающий.

По словам американских официальных лиц, если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше возможностей представить в России свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины.

По их словам, тогда он мог бы добиваться прекращения огня, но при этом имел бы возможность использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, говорят чиновники, Путин столкнется с жестким выбором: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести мирные переговоры.

По словам официальных лиц, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для российского лидера.

Ранее "Страна" рассказывала, что еще пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Также мы анализировали, какие планы наступления озвучила Россия и что они означают.