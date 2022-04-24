Президент США Джо Байден подвел итоги двух месяцев войны Украины и России и заявил, что Киев и правительство во главе с Владимиром Зеленским "все еще держатся".

Об этом Джо Байден написал в Twitter.

"Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти", - говорится в сообщении.

Американский президент добавил, что США "будут продолжать поддерживать Украину в защите отечества".

Напомним, президент США Джо Байден выступил с заявлением по теме войны Украины и России. В частности, он анонсировал очередной пакет военной помощи на 800 млн долларов.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что в Украину приедут Блинкен и Остин. В Госдепе и Пентагоне отказались это комментировать.

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