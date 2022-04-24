Бывший президент США Дональд Трамп припомнил нынешнему президенту Штатов Джо Байдену рукопожатия с воздухом, заявив, что Соединенные Штаты при нынешней администрации следуют в ад.

Об этом Трамп сообщил на митинге сторонников в штате Огайо.

"Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда не было ничего подобного", - заявил экс-президент США.

Он считает, что такая ситуация сложилась из-за действующего президента. Трамп припомнил последние случаи, после которых над Байденом потешались.

У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно. Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика. И он все это делает, пока Путин только и говорит о ядерном оружии и уничтожении мира. Сигналы очень противоречивые в нашей стране", - сказал Трамп.

Напомним, 15 апреля Джо Байдена после выступления в сельскохозяйственной академии Северной Каролины попытался пожать руку пустоте. Позже, 23 апреля, Джо Байден, выступая в Сиэтле, снова хотел пожать руку пустому месту.

Помимо этого, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в "самом опасном моменте в истории". По его мнению, весь мировой порядок находится под угрозой из-за неуважительного отношения лидеров других стран к нынешним американским властям. И намекнул, что виной тому Джо Байден.