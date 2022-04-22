Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в "самом опасном моменте в истории". По его мнению, весь мировой порядок находится под угрозой из-за неуважительного отношения лидеров других стран к нынешним американским властям. И намекнул, что виной тому Джо Байден.

Об этом Трамп сказал во время выступления 21 апреля во время выступления на Heritage Foundation в штате Флорида.

"Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности. Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров. Они никогда не сделали бы этого при администрации Трампа", - считает Трамп.

Миллиардер отметил, что сейчас военные технологии находятся на высочайшем уровне, из-за чего мирное население стало находиться под еще большей угрозой, чем когда-либо в современной истории.

"Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного", - добавил экс-президент.

Ранее Трамп призывал Украину и Россию к переговорам.

Также предшественник Байдена называл события в Украине геноцидом.