Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая в Сиэтле, снова попытался пожать руку пустому месту.

Глава США завершил свой рабочий визит по стране речью о предлагаемых реформах, после чего он попрощался со зрителями и обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Однако на том месте никого не было. После этого Байден с улыбкой обернулся к публике, поблагодарил собравшихся за внимание и скрылся.

Напомним, 15 апреля произошел аналогичный случай. Тогда американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины.

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