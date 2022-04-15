Во время выступления президента США Джо Байдена снова случился курьез. Он сказал речь и попытался пожать руку пустоте.

Американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины. По завершению своей речи он решил пожать кому-то руку, однако рядом с ним никого не оказалось. Байден повернулся боком к трибуне, кашлянул в руку, пожал руку невидимому человеку, а потом пошел к политикам.

Напомним, недавно мы писали, как пиджак Байдена во время выступления "пометил" голубь.

Кроме того, рассказывали, как американский президент уже допускал пару неловких оговорок. Однажды Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Затем - эскалацию и вакцинацию. А потом американский президент заговорился и неправильно произнес фамилию российского коллеги, сказав что-то вроде "президент Клутин".

Кроме того, сообщалось, как Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорился по Фрейду.

Вместе с тем, недавно, во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово.