Администрация президента США Джо Байдена не занимается активной подготовкой к открытию посольства США в Киеве.

Об этом 22 апреля сообщает CNN со ссылкой три источника, знакомые с ситуацией.

По словам источников, представители Госдепартамента США по-прежнему обеспокоены возможностью нанесения Россией удара, который может прийтись по зданию или американскому персоналу. Официальные лица менее обеспокоены конкретным нацеливанием на миссию США, но пока сохраняется ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.

"Мы постоянно пересматриваем и оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - заявил в пятницу представитель Госдепартамента.

По словам источников, для многих чиновников Госдепартамента воспоминания о Бенгази - когда посол США был убит в результате нападения на дипломатический комплекс США - являются постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными.

Как писала "Страна", 15 апреля в Госдепартаменте сделали похожее заявление, сказав, что пока не знают, когда американское посольство вернется в Украину. Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, дипломатическое присутствие восстановят, как только это "станет безопасным и практичным".

Между тем в Офисе президента анонсировали скорое назначение посла США в Украине.