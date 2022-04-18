В Офисе президента анонсировали скорое назначение посла США в Украине
Украина ожидает назначение посла США в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.
"В ходе последнего общения с президентом США Байденом президент Украины подтвердил предоставление агремана на назначение посла США, поэтому мы ожидаем и призываем, чтоб эта полноценная деятельность возобновилась как можно быстрее, потому, что присутствие полноценное посольств, тем более руководителей учреждений, усиливает координацию, которая нам крайне необходима сегодня", - сообщил Сибига.
Известно, что должность американского посла в Украине вакантна с тех пор, как Мари Йованович отозвали в Вашингтон весной 2019 года. Сейчас обязанности посла исполняет временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Напомним, в Госдепартаменте пока не знают, когда американское посольство вернется в Украину.
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