Украина ожидает назначение посла США в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"В ходе последнего общения с президентом США Байденом президент Украины подтвердил предоставление агремана на назначение посла США, поэтому мы ожидаем и призываем, чтоб эта полноценная деятельность возобновилась как можно быстрее, потому, что присутствие полноценное посольств, тем более руководителей учреждений, усиливает координацию, которая нам крайне необходима сегодня", - сообщил Сибига.

Известно, что должность американского посла в Украине вакантна с тех пор, как Мари Йованович отозвали в Вашингтон весной 2019 года. Сейчас обязанности посла исполняет временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, в Госдепартаменте пока не знают, когда американское посольство вернется в Украину.

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