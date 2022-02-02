В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк. В МИД уже начали процедуру согласования кандидатуры посла.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга в среду, 2 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - рассказал министр.

По его словам, в каждой стране есть определенная процедура согласования посла, и эта процедура туже запущена МИД Украины. После сбора всей информации будет принято политическое решение.

Напомним, должность американского посла в Украине вакантна с тех пор, как Мари Йованович отозвали в Вашингтон весной 2019 года. Сейчас обязанности посла исполняет временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Несколько дней назад появилась информация о том, что президент США Джо Байден определился с кандидатурой на эту должность и ей стала Бриджит Бринк. Кто такая Бриджит Бринк подробно писала "Страна".