Президент США Джо Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине. Им стала Бриджит Бринк.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Источники сообщили мне, что администрация Байдена обсуждала кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине", - передает корреспондент агентства в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Сейчас Бринк занимает пост посла США в Словакии.

Опыт у нее более чем специфический. В Белграде и Тбилиси Бринк работала как раз накануне и во время войн - бомбежек НАТО Югославии и войны в Южной Осетии соответственно.

Ранее Бринк работала в Совете по национальной безопасности США.

Более подробно о Бринк "Страна" рассказывала в большом материале в декабре. В этом материале мы также обозначали первостепенные задачи, которые Вашингтон поставит перед послом. В частности, это реализация глобальных договоренностей по безопасности в Украине и в целом в Восточной Европе, которые могут быть достигнуты между США и Россией.

Также мы сообщали, что 19 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что "очень скоро" Вашингтон назначит посла в Украину. Однако конкретные сроки он тогда обозначать не стал.