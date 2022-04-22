Посольство Узбекистана вернулось из Львова в Киев, дипломаты будут работать в штатном режиме.

Об этом сообщил посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов у себя на странице в Facebook.

"Начиная с 22 апреля 2022 года Посольство Республики Узбекистан в Украине начинает свою полноценную деятельность в г. Киев", - пишет посол.

Ранее в столицу вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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