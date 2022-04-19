Соединенные Штаты Америки планируют возвращать посольство в Киев, однако еще не готовы сказать, когда это произойдет.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос о том, вернут ли США следом за Францией, Италией и рядом других стран свою миссию в столицу.

"Безусловно, это наша цель - открыть его. Но мы оцениваем ситуацию с безопасностью. Это произойдет, когда Госдеп будет готов это сделать", - ответила спикер.

Она сказала, что этот процесс будет координироваться Государственным департаментом и именно оттуда должно поступить предложение возвращать дипломатов в Киев.

Напомним ранее писали, что в Киеве возобновили работу уже 16 диппредставительств. В столице снова работают дипломаты ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

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