По состоянию на 19 апреля в Киеве возобновили работу уже 16 диппредставительств. В столице снова работают дипломаты ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"С каждым днем ​​все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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