В Киеве уже со следующей недели возобновит работу британское посольство.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, ссылаясь на премьера Британии Бориса Джонсона.

"Важный сигнал, спасибо нашим союзникам", - написал Ермак.

Ранее работу в Киеве возобновило посольство Узбекистана.

А вот США говорили, что планируют вернуть посольство в Киев, но сроки назвать пока не готовы.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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