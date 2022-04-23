Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов в Киеве анонсировал приезд в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Зеленский коротко рассказал о предстоящем визите американских высокопоставленных чиновников. По его словам, госсекретарь Бликен и глава Пентагона Остин прибудут в Киев 24 апреля.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", - заявил президент.

Однако в Министерстве обороны США заявили, что не могут сообщить ничего о возможности визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев. Об этом заявила в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель американского военного ведомства Сью Гоф.

Госдепартамент США также отказался комментировать заявления Зеленского относительно визита Блинкена в Киев 24 апреля.

Ранее мы писали, что Зеленский раскритиковал генсека ООН за планы встречи с Путиным перед поездкой в Киев.

Также "Страна" рассказывала, что в Белом доме пока не планируют визит Байдена в Киев.