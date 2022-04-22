Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и попробовал превратить это в шутку.

Конфуз произошел 22 апреля, когда глава Белого дома выступал с замечаниями по поводу инфраструктуры в международном аэропорту Портленда.

"Послушайте, вот лишь часть из того, чего мы добьемся этими инвестициями. Первое. Спасибо Рону Уайду, Джеффри Мерклейну и Эрлу Бам... Эрлу... Извините... Я знаю. Вы можете называть меня Биден. Джо Биден", - сказал президент, споткнувшись на фамилии конгрессмена от штата Орегон Эрла Блюменауэра и намекая, что готов отзываться на другую фамилию, лишь бы не придирались к его оговоркам.

В начале апреля "Страна" рассказывала, как во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово "подножие".

А зимой во время поездки в Канзас-Сити (штат Миссури) глава Белого дома растерянно спросил, где он, а также не смог выговорить имя местного чиновника - мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса.

Также Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком, рассказывая журналисту о том, почему решение о выводе американских войск из Афганистана было правильным.