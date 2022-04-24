Знаменитый пес Патрон, соратник черниговских саперов, который недавно стал популярным в социальных сетях, может появиться на марке "Укрпочты".

Это допустил руководитель предприятия Игорь Смилянский в интервью Forbes.

Сообщив, что "Укрпошта" намерена продолжить выпуск марок, посвященных событиям войны, Игорь Смелянский сказал: "Мы спросим людей, какую марку они хотят видеть следующей... Например, рисунок, посвященный ВСУ, рисунок с щенком, который разминирует мину, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок "Добрый вечер, мы из Украины". На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появится на марках "Укрпошты". Какую выберут, такую и выпустим".

Ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" выпустила марки с фразой "Русский военный корабль иди ...!".

Марка была очень быстро раскуплена, ведь почтовый оператор намеренно сделал тираж марки ограниченным. В социальных сетях многие были недовольны тем, как была организована продажа коллекционной марки. Хотя она продавалась как в онлайн-магазине, так и в больших отделениях почтового оператора.