"Укрпочта" выпустила марки с фразой "Русский военный корабль иди ...!".

Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.

На иллюстрации изображен морской пехотинец, показывающий недружественный жест военному кораблю, а внизу фраза, ставшая крылатой после употребления украинскими военными с острова Змеиный.

На церемонию спецгашения был приглашен и автор культовой фразы — Роман Грибов.

Марку можно купить в Главпочтампе или заказать онлайн.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.

Напомним, что в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают запретить любые названия городов и улиц, связанных с Россией.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.