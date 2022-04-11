Американское агентство Bloomberg временно прекращает публиковать новости на русском языке.

Об этом оно сообщило в понедельник, 11 апреля.

Причины такого решения агентство не привело.

4 марта Bloomberg объявил о приостановке работы команды своих журналистов в России.

А 29 марта агентство предупредило, что приостановит работу в России и Беларуси в связи с ситуацией вокруг Украины. В Bloomberg добавили, что его клиенты в этих странах потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. Доступ к сайту Bloomberg.com, однако, сохранится.

Ранее "Страна" сообщала, что 5 апреля французская сеть супермаркетов "Ашан" прекратила инвестиции и поставки в РФ. Хотя до этого 15 марта компании "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон", "Тотал Энерджис" заявляли, что не уйдут с российского рынка, несмотря на санкции в отношении Москвы.

Также мы рассказывали, что в Украине анонсировали в начале апреля в Польше и странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) старт процесса полной изоляции от России. Это произошло после обращения к европейским коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и Беларуси.