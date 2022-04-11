Языковой омбудсмен призвал к дерусификации населенных пунктов Украины
Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал переименовать в Украине населенные пункты, названия которых "носят русскооязычный характер".
Об этом он написал в Facebook.
В частности, речь о следующих населенных пунктах:
- Арбузинка,
- Северодонецк,
- Южноукраинск,
- Южное,
- Переводчиковое,
- Луч,
- Первомайск и т.д.
"В будущем на карте Украины не должно остаться никакого следа со времен колонизации, русификации, диктатуры. Украина – для украинцев, наших детей", - заявил Кремень.
Он привел данные опросов, что за переименование улиц и других объектов, связанных с Россией, 76% респондентов со всей Украины выступило "за".
Напомним, что в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, которым предлагают запретить любые названия городов и улиц, связанных с Россией.
Ранее стало известно, что в городе Днепр переименуют все улицы, чьи названия связаны с Россией.
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