Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Пока это только мое мнение, но мы будем обсуждать это с департаментом образования, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали классы с изучением русского языка. В ближайшие 20-30 лет нашим детям этот язык точно не пригодится", - заявил Сухомлин.

По его словам, в городе пока не будут трогать памятник Пушкину или изменять названия улиц.

"Много было обсуждений относительно памятника Пушкину. Давайте вернемся к этому и не только к этому вопросу после войны. Вернутся наши житомиряне, которые уехали в Польшу, в Европу, в другие города, на Западную Украину. Пообщаемся, поговорим, проголосуем", - сказал Сухомлин.

Напомним, что сейчас во многих городах проходит "деруссификация" - в городах сносят памятники русским писателям, в Мукачево также убрали памятник советскому танку.

Кроме того, в Днепре на ближайшей сессии горсовета переименуют все улицы, названия которых связаны с Россией. А вот трогать памятник Пушкину не станут. В Киеве же хотят переименовать несколько станций столичного метро, названия которых связаны с российской культурой, Беларусью или историей Украины во времена СССР.

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