Российское Министерство просвещения опубликовало второй за полгода проект основных правил русской орфографии. Первую версию от ноября 2021 года раскритиковали за необдуманные нововведения. В новом проекте ведомство кроме прочего отказалось от идеи вернуть обязательное использование буквы "ё".

Об этом сообщает "Форбс".

По итогам обсуждения свода орфографических правил, опубликованных в ноябре 2021 года, проект был изменен, дополнен и расширен с учетом мнения экспертного сообщества.

Новый 162-страничный проект постановления правительства, подготовленный под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева, состоит из четырех основных глав, которые определяют:

правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы "й";

традиционные написания;

морфолого-графические аналоги.

Документ оставляет использование буквы "ё" факультативным. В нем говорится об использовании буквы "ь" в неопределенной форме невозвратных и возвратных глаголов (например, "играть", "помыться") и некоторых случаях повелительного наклонения таких глаголов ("верь", "зажмурься"). Параграф 2.2.2 уточняет случаи, когда под влиянием фонетических закономерностей следует писать одну согласную в слове вместо двух: "манка", хотя "манная крупа", "напряженка", хотя "напряженный".

В Минпросвещения сообщили, что полный вариант свода правил планируется передать правительственной комиссии по русскому языку в 2024 году после обсуждения широкой научной и педагогической общественностью.

"Правила русской орфографии и пунктуации" впервые были изданы в 1956 году и с тех пор официально не обновлялись. Последняя редакция "Русского орфографического словаря" появилась в 2015 году.

В ноябре 2021 года Минпросвещения предложило обновить правила орфографии и пунктуации. 131-страничный проект свода орфографических правил предлагал в том числе вернуть обязательное использование буквы "ё", например, при написании слов "дирижёр" или "ухажёр", и допускал написание торговых марок Toyota, Volvo и Panasonic по-русски маленькими буквами.

Как писала "Страна", орфографическая комиссия РАН раскритиковала документ.