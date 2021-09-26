Глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская заявила, что в Украине будут проверять транслитерацию имен в загранпаспортах.

Об этом она сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

По словам Демской, такую процедуру нужно провести, в первую очередь затем, чтобы сверить украинские и международные транслитерационные практики.

"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют – мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - пояснила она.

Напомним, в правительстве Украины утвердили Порядок формирования и проверки электронного паспорта и электронного загранпаспорта (е-паспорта), а также электронных копий этих документов.

Позже в приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия" начали отображаться небиометрические заграничные паспорта, которые были выданы после 2015 года. Паспорт должен подтянуться в приложение автоматически.