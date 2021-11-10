Минпросвещения России обнародовало документ, который предлагает обновить правила русского языка, утвержденные еще в 1956 году.

Причина реформы - с тех пор появилось много новых слов, которые писались всеми произвольно. Поэтому языковая комиссия предлагает единственно правильный вариант их написания.

Документ еще будет дорабатываться, но главные тенденции там изложены.

Формально эти правила обязательны только для России, но в реальности наверняка будут де-факто применяться и на всем русскоязычном пространстве. В том числе и в Украине. Тем более, что в нашей стране русский язык не имеет никакого официального статуса, а потому украинские власти никак не регулируют нормы языка Пушкина и Толстого.

"Страна" изучила правила русского языка, которые решили обновить спустя 65 лет.

Зачем обновили правила

Над обновлением правил русского языка с 1991 года работала специальная Орфографическая комиссия.

В 2020 году по поручению Владимира Путина была создана правительственная комиссия по русскому языку, которая должна была финализировать работу. В нее вошли 43 человека, среди которых ректоры учебных заведений, журналисты, чиновники из министерства просвещения.

В итоге был обнародован документ, который определяет порядок написания слов, в которых могут быть разночтения или которых ранее в русском языке не существовало, то есть они были просто переведены с латиницы на кириллицу и их писали по-разному. Например, "риелтор" и "риэлтор", "рэппер" и "рэпер".

"Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад,- дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком", - объясняется в документе.

С учетом замечаний свод будет доработан к концу 2021 года. При этом в нем оговаривается, что он, естественно, не может охватить все конкретные случаи написания слов и в сложных случаях нужно будет обращаться к орфографическим словарям.

После того, как эти правила утвердят, писать по-другому в России будет нельзя. Это будет считаться ошибкой.

Кстати, в 2016 году Министерство образования РФ утвердило список словарей, закрепляющих нормы современного русского языка.

Новый орфографический словарь окончательно закрепил за словом "кофе" как мужской, так и средний род, а слово "Интернет" предписал писать с большой буквы. В словаре ударений допустили произносить и "договОр" и "дОговор", "по срЕдам" и "по средАм", "йОгурт" и "йогУрт".

Российские чиновники тогда поясняли, что утвержденные словари не меняли правила русского языка, а лишь зафиксировали изменения, которые де-факто произошли.

Но вот произошел новый виток изменений.

Слова, которых не было 60 лет назад

В документе приводится правописание многих новых слов иностранного происхождения, которых в предыдущей версии правил не было.

Там важно понимать, где пишется "э", ставится ли дефис и есть ли удвоение согласных.

Например, дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг, фотошоп, шоп, интернет-ресурс, интернет-проект, веб-страница, топ-модель.

Также приводится написание таких новых языковых единиц: через дефис - мини (мини-турнир), миди (миди-платье); слитно - видео (видеотехника), аудио (аудиотехника), медиа (медиахолдинг).

Обновленные правила написания буквы "э"

В новых правилах обновлено написания буквы "э" в словах иностранного происхождения и именах собственных: лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй.

В аббревиатурах букву "э" предлагают писать так: бэтээры, кавээнщик, гэпэушник, кагэбэшный.

Господь - с большой, боги - с маленькой

С большой буквы пишутся, как и раньше, имена бога в разных религиях, как и само слово "Бог" в монотеистических религиях. А вот бог в значении один из богов и во множественном числе с маленькой: боги Олимпа, бог Аполлон, бог войны.

С большой буквы рекомендуется писать: слово Троица и слово Богородица. Все слова, употребляющиеся вместо слов "бог", например, Господь, Создатель, Всевышний, Вседержитель, Творец, Спаситель, Богочеловек - тоже с большой. Тоже самое в отношении слова Богородица - Царица Небесная, Пречистая Дева, Матерь Божия.

С большой буквы пишутся прилагательные, образованные от слов Бог, Господь: благодать Божия, Господняя (Господня) воля, храм Божий, Божественная Троица, Божественная литургия. При этом переносном значении такие слова пишутся с маленькой буквы, например, божественный в значении восхитительный.

С прописной буквы пишется первое слово и собственные имена в названиях религиозных праздников: Пасха Христова, Рождество, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Вознесение, Троица (Пятидесятница), Крещение (Богоявление), Сретение, Благовещение, Преображение, Успение, Воздвижение, Покров, Вселенская родительская суббота.

А также народные названия некоторых дней, связанных с церковным календарем: Масленица, Святки, Семик, Яблочный Спас.

Названия торговых марок, сортов

Названия сортов растений пишутся с маленькой буквы и в кавычках: пшеница "крымка", клубника "виктория". В кавычки не берутся общепринятые названия растений и их сортов: георгин, анютины глазки, белый налив.

Названия торговых марок, товаров берутся в кавычки и пишутся с большой буквы: сыр "Российский", колбаса "Докторская", "Вольво", "Минск" (холодильник).

Названия напитков, ставшие именами нарицательными, пишутся без кавычек с маленькой буквы, например, кока-кола, ессентуки-17. Так же пишутся названия продуктов в бытовом употреблении, например, "Мы купили пошехонский сыр, любительскую колбасу и фанту".

Употребление дефиса

Составные имена, где вторая часть - это нарицательное имя в роли приложения, пишутся через дефис. Например, Рокфеллер-старший, Илья-пророк, Николай-угодник.

Через дефис пишутся слова иностранного происхождения, части которых по отдельности в русском языке не употребляются: буги-вуги, альма-матер, ноу-хау, джиу-джитсу. При этом слитно пишутся андерграунд, вундеркинд, диксиленд, кроссворд.

Украинские топонимы

В списке обновленных правил упоминаются украинские топонимы. Например, ставится точка в споре о том, как правильно писать - Донеччина или Донетчина. Российская комиссия предлагает теперь писать только Донетчина.

То есть идет попытка избегать украинизмов.

Аналогичный подход к названию Одесской области - Одесчина, но не Одещина. "Донбасский" и "одесский" пишутся с двумя "с", поскольку в словах, от которых они образованы также две буквы "с" - Донбасс, Одесса.

С большой буквы пишутся названия частей государств и континентов, носящие терминологический характер, например, Правобережная Украина.

Полный текст предложений по новым правилам русского правописания: