В соцсетях Укрпочты появилось много негативных комментариев о том, как организована акция с продажей марки о русском военном корабле,

На них решил ответить лично глава "Укрпочты" Игорь Смелянский:

"Когда продукт не вызывает никаких эмоций, это означает, что он неудачен. Наша марка вызвала волну эмоций и подавляющее большинство – это позитив. Что касается негатива – еще раз предлагаю направить всю эту энергию и советы на то, чтобы сделать что-нибудь полезное для страны. Вам не нравится, как мы популяризируем имидж страны? – Сделайте лучше и покажите на что Вы способны.

Напоминаю - в стране война и лучше воевать именно с врагом, хотя, конечно, проще со мной в фейсбуке и комментариях в телеграмм канале. Я там, кстати, всегда напрямую общаюсь и отвечаю клиентам, и включу их снова. Просто сейчас там столько людей с советами, что другим получать информацию было невозможно".

Напомним, 12 апреля "Укрпочта" выпустила марки с фразой "Русский военный корабль иди ...!". На иллюстрации изображен морской пехотинец, показывающий недружественный жест военному кораблю, а внизу фраза, ставшая крылатой после употребления украинскими военными с острова Змеиный.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.