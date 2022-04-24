Украина и Соединенные Штаты Америки Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов.

Это нужно для финансовой помощи Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью для издания CBS.

В своем ответе на вопрос журналиста украинский премьер также отметил, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны "Большой двадцатки", Международный валютный фонд, Всемирный банк, согласны с этой суммой.

Мы рассказывали, что скоро в Украине перепишут госбюджет. На днях в парламенте зарегистрировали законопроект №7299, который прописывает увеличение резервного фонда на 200 млрд.

Также "Страна" писала, что по оценкам Всемирного банка, физический ущерб украинской инфраструктуре из-за войны достиг 60 миллиардов долларов и будет расти. Речь идет лишь о физическом ущербе - разрушенных домах и объектах. Сумма не включает в себя других экономических потерь. Во Всемирном банке ожидают, что сумма ущерба будет расти по мере продолжения боевых действий.