Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором сообщил, что Киев ожидает от западных стран финансовой поддержки.

Шмыгаль заявил, что в следующие месяцы дефицит украинского бюджета может достигать 5 миллиардов долларов, поэтому от Запада требуется финансовая поддержка.

Также премьер-министр сказал, что Киев готов к продолжению войны.

"Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы будем вынуждены завершить эту войну на поле боя", - заявил Денис Шмыгаль.

В том же интервью АВС он официально подтвердил сообщения об отказе от капитуляции украинских военных в Мариуполе.

"Город все еще не пал", – заверил Шмыгаль, отметив, что украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя.

Ранее в воскресенье российская сторона предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие и сдаться.

Кроме того, Шмыгаль рассказал об ужасном положении оставшихся в Мариуполе жителей: "У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Они просят всех наших партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу".

Напомним, Украина просит 50 миллиардов долларов финансовой помощи у МВФ и стран G7.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно от западных партнеров по 7 миллиардов долларов в месяц.

Также мы писали, что впервые в истории Евросоюза еврочиновник пожелал, чтобы конфликт в стране разрешился военным путем.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.