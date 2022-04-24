Россия развернула в Черном море два десятка кораблей и субмарин с крылатыми ракетами.

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование "Юг".

В командовании рассказали, что в Черноморской операционной зоне сохраняется угроза совершения атак на побережье Украины со стороны вражеской корабельной группировки в составе около 20 кораблей и подлодок, снаряженных крылатыми ракетами "Калибр".

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Блокируя судоходство и производя воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что после уничтожения крейсера "Москва" Российская Федерация начала запускать ракеты по Украине с подводных лодок.

Также "Страна" сообщала, что российские корабли ищут останки крейсера "Москва" и ведут разведку побережья Украины.

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Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

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