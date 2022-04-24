Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Крымскому мосту в ближайшее время ничего не угрожает.

Об этом Арестович заявил в программе "Live Фейгин".

"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", - утверждает он, добавив, что мост защищен он возможных ракетно-бомбовых ударов.

"Его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей и постоянный наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело... ", - заявил Арестович.

По словам Арестовича, украинским имеющимся оружием из-за движения российских войск на юге пока мост не атаковать.

"Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация - она не пройдет, либо Точки-У - они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть русские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает", - сказал Арестович.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио НВ заявил о том, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Данилова о готовности нанести удар по Крымскому мосту "анонсированием теракта".

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