Нет продвижения и неспособность взять "Азовсталь". Что заявил Арестович в свежем обращении
В течение минувших суток российским оккупантом не удалось продвинуться ни на одном из важных направлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Главное из свежего заявления Арестовича:
- Главные усилия противника - Изюм, Славянск, Краматорск. В течении суток российским войскам не удалось продвинуться ни на одном направлении.
- Заявления Путина и Шойгу о том, что "Азовсталь" не нужно штурмовать значат то, что физически войска РФ взять его не способны, они понесли там огромные потери.
- Вероятно, часть войск из Мариуполя перебросили севернее, чтобы усилить свои силы, которые должны выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эта цель не удастся России, уверен Арестович.
- Далее нас ждёт позиционная война: РФ будет пробовать объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гумкоридоры и накапливать силы для следующей фазы, но эти силы – срочники. Пока РФ будет их подготавливать, Россию сломают санкции и ВСУ.
Напомним, Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям российских войск в Украине.
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