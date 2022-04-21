В течение минувших суток российским оккупантом не удалось продвинуться ни на одном из важных направлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Главное из свежего заявления Арестовича:

Главные усилия противника - Изюм, Славянск, Краматорск. В течении суток российским войскам не удалось продвинуться ни на одном направлении.

Заявления Путина и Шойгу о том, что "Азовсталь" не нужно штурмовать значат то, что физически войска РФ взять его не способны, они понесли там огромные потери.

Вероятно, часть войск из Мариуполя перебросили севернее, чтобы усилить свои силы, которые должны выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эта цель не удастся России, уверен Арестович.

Далее нас ждёт позиционная война: РФ будет пробовать объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гумкоридоры и накапливать силы для следующей фазы, но эти силы – срочники. Пока РФ будет их подготавливать, Россию сломают санкции и ВСУ.

Напомним, Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям российских войск в Украине.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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