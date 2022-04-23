"Лупят по Азовстали из всего, что только есть". Арестович расскзал о ситуации в Мариуполе
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что сейчас комбинат "Азовсталь" активно обстреливают, несмотря на то, что Владимир Путин заявил о том, что штурмовать представляющий собой укрепленную крепость завод не нужно и приказал ее окружить.
Об этом Арестович сообщил в интервью журналисту Марку Фейгину.
"Сегодня - один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя, потому что лупят по "Азовстали" из всего, что только есть", - заявил советник главы Офиса президента.
Он добавил, что обстрел идет не только с земли.
"Сегодня стреляют с моря, с воздуха, с суши, танки - короче, все, что может стрелять, стреляет по "Азовстали", - рассказал в своем выступлении Алексей Арестович.
Ранее мы писали, что бойцы полка "Азов", находящиеся в Мариуполе, показали мирных жителей, которые уже два месяца прячутся с детьми в укрепленных подвалах комбината "Азовсталь". Дети просят о зеленом коридоре и уже два месяца не видели солнца. У них заканчивается провизия.
Также "Страна" рассказывала, как в субботу, 23 апреля, сорвалась очередная эвакуация мирных жителей из осажденного оккупантами Мариуполя.