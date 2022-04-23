Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что из-за обстрелов российско-оккупационных сил в городе погибли две маленькие девочки – Елизавета и Соня. Они были актрисами, играющими в городском театре. Об это он написал у себя в Telegram-канале.

"Война забирает лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Они обе играли Люсси в спектакле мариупольского театра Концепция Люсси в "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновник решил высказать сочувствие родным и близким погибших детей.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.