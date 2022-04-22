В Черном море сейчас находятся два российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

"Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении. На сегодня в Черном море находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – рассказал Мотузяник.

По оценке ведомства, суммарный ракетный залп двух кораблей может составить до 16 ракет.

"Калибры" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания, что на дистанции 300 км, что на 2500 км - одинаковая.

Напомним, в начале марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что у российских войск почти закончились крылатые ракеты "Калибр", но еще есть "Искандеры".

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