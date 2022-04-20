Россия будет наращивать производство высокоточных крылатых ракет "Калибр". Такой вывод можно сделать исходя из публичной информации, что производящий их завод ищет 500 новых сотрудников.

Об этом пишет аналитик "InformNapalm" Антон Павлушко в Facebook.

Павлушко приводит информацию, что завод "ОДК-Сатурн" в российском городе Рыбинск Ярославской области проводит набор до 500 новых сотрудников в связи с "ростом объёмов производства". Именно на этом заводе производят двигатели для ракет "Калибр".

"И вот вдруг этот завод начинает искать до 500 новых работников – ищут как инженеров, так и обычных рабочих. Какие еще двигатели, несмотря на санкции, будет так живо производить этот завод? Для самолетов? Для стиральных машин? Или для "Калибров", информацию, о которой даже не найти на сайте компании, но о чем пишут все местные СМИ", - пишет аналитик.

Работы над этими крылатыми ракетами начались еще в СССР в конце 1970-х. К началу 1990-х крылатая ракета была готова к производству, но СССР распался и фактически прекратилось финансирование оборонных отраслей промышленности. Работы возобновились и к 2012 году были произведены успешные испытательные пуски ракет КРБД 3М14 комплекса "Калибр-НК" с корабля "Дагестан" из акватории Каспийского моря.

"Калибры" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания, что на дистанции 300 км, что - на 2500 км одинаковая.

"Калибрами" россияне регулярно обстреливают Харьков.

При этом еще в начале марта Арестович заявлял, что у российских войск почти закончились крылатые ракеты "Калибр", но еще есть "Искандеры".

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