Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. По его мнению, это продлится еще как минимум месяц.

Об этом Арестович сказал в эфире национального телемарафона.

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", - рассказал Арестович.

По словам Арестовича, часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", - добавил он.

Ранее советник главы Офиса президента Арестович сообщил, что войска РФ не видят Харьков целью своего наступления, а обстрелы по городу и его окрестностям противник усиленно ведет, чтобы предотвратить наступление ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.