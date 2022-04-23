После потопления ракетного крейсера "Москва" российский флот стал более осторожным и наращивает запуски ракет по Украине с подводных лодок. Об этом сообщает The Times.

"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в российских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - говорится в сообщении.

В то же время военно-морской эксперт Саттон уточнил, что "незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борта субмарин загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения".

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.