В Министерстве обороны России впервые признали, что на ракетном крейсере "Москва" погиб и пропали без вести члены экипажа, о чем ранее писали журналисты.

"В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из–за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

А ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас.

В Минобороны РФ заверили, что оказывают всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести из состава экипажа крейсера "Москва".

Ранее "Страна" подробно анализировала, что произошло с флагманом Черноморского флота РФ.

Мы также писали, что российские корабли ищут останки крейсера "Москва" и ведут разведку побережья Украины.