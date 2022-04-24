Обнаружено точное место затопления российского флагмана "Москва". На снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть место загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения.

Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Эксперты Defence Express, опираясь на данные собственных источников, приводят точные координаты затонувшей "Москвы" - 44°56' N 31°44' E. Корабль лежит на глубине 60-70 метров в 75 километрах юго-западнее мыса Тарханкут.

Ранее "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Мы также сообщали, что на корабле могли погибнуть до 40 членов экипажа, хотя Минобороны России заявляет, что всех моряков эвакуировали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".