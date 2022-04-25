Италия готовит "мощный" пакет военной помощи для отправки в Киев.

Об этом пишут издания Repubblica и Corriere della Sera.

Поставку хотят сформировать накануне визита в Украину итальянского премьера Марио Драги.

По данным изданий, туда войдут самоходная пушка SIDAM 25, гаубицы и САУ M109, которые лежали на складах со времен "холодной войны".

Но в комплекте планируется и PzH2000, более современная самоходная бронированная гаубица калибра 155 мм с высокой скорострельностью и дальностью стрельбы до 40 километров.

Напомним, итальянский парламент поддержал поставки вооружения в Украину. Решение было принято почти единогласно.

Ранее мы писали, что поставляемые в Украину советское вооружение и боеприпасы могут быть просроченными.

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