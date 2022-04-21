Италия вводит ограничение в +25 градусов на кондиционирование воздуха, поскольку война в Украине вынуждает нормировать энергию.

Об этом пишет издание The Guardian.

Инициатива "Операционный термостат" направлена на то, чтобы помочь стране предотвратить нехватку газа.

Дебаты по поводу энергии, растрачиваемой на кондиционирование воздуха, возникли после того, как премьер-министр Марио Драги иронично назвал кондиционирование воздуха примером того, чем итальянцам, возможно, придется пожертвовать в обмен на мир в Украине, сообщает издание.

Правила вступят в силу 1 мая и будут действовать до 31 марта следующего года, при этом температура отопления в общественных зданиях зимой не может превышать +19 градусов, а летом - +25. Пока неясно, как эта мера будет контролироваться, но инспекторы из министерства труда могут провести контроль, а те, кто нарушает ограничения, будут оштрафованы на сумму от 500 до 3000 евро.

Ранее мы писали, что в Германии призывают немцев экономить отопление ради энергонезависимости от РФ.

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