Министерство обороны России заявило, что более 951 тысячи жителей различных регионов Украины (включая Донбасс) эвакуированы в Россию с начала войны.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Всего с начала "специальной военной операции" - уже 951 329 человек, в том числе 174 689 детей", - сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее мы писали о том, как людей вывозят в Россию из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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