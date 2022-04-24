Не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов в воскресенье 24 апреля, прибыли в Польшу.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 километрах от границы с Украиной, совершили посадку два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A Globemaster, способные перевозить до 77,5 тонн груза, а также самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном.

Зафиксировано также прибытие самолета С-17А из Великобритании.

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