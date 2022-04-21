В Индии отказались принимать японские самолеты с гуманитаркой для беженцев из Украины - Kyodo
Индия отказалась принимать японские военно-транспортные самолеты, которые доставляют гуманитарку для беженцев из Украины. Борты предназначены для Европы, а в Индии делают остановку.
Об этом сообщает издание Kyodo.
В Токио объясняют отказ Индии "недостатком координации".
Отметим, Индия и Китай отказались вводить санкции против России за вторжение в Украину. Впрочем, отдельные их компании отказываются от сотрудничества с РФ, чтобы не потерять западные рынки.
Напомним, товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
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