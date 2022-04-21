Индия отказалась принимать японские военно-транспортные самолеты, которые доставляют гуманитарку для беженцев из Украины. Борты предназначены для Европы, а в Индии делают остановку.

Об этом сообщает издание Kyodo.

В Токио объясняют отказ Индии "недостатком координации".

Отметим, Индия и Китай отказались вводить санкции против России за вторжение в Украину. Впрочем, отдельные их компании отказываются от сотрудничества с РФ, чтобы не потерять западные рынки.

Напомним, товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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