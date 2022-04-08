В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию Приднестровья украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Как передает "Укринформ", об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.

Ранее "Страна" приводила статистику Генштаба, согласно которой к 6 апреля украинские военные сбили 285 самолетов и вертолетов противника.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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