Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что процесс обсуждения гарантий безопасности с Западом для Украины непростой.

На эту тему он высказался в интервью CBS.

Шмыгаль выразил мнение, что ситуация на Украине может быть урегулирована только при содействии Запада.

Он заявил о намерении Киева продолжить переговоры с партнерами для согласования правильного формата для будущих гарантий безопасности.

"Все детали сейчас находятся на обсуждении", - заметил премьер.

Напомним, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк 22 апреля заявил, что переговоры относительно гарантий безопасности для Украины закончатся в течение недели.

Ранее мы писали, что Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые Киев просит в обмен на провозглашение нейтрального статуса страны и отказа от вступления в НАТО. Также гарантии безопасности готовы предоставить в Германии после вывода российских войск с территории Украины.

В этой статье "Страна" разбиралась, дадут ли Украине Запад и ведущие мировые державы гарантии безопасности.