"Не такой уж простой". Премьер Шмыгаль оценил процесс обсуждения гарантий безопасности Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что процесс обсуждения гарантий безопасности с Западом для Украины непростой.
На эту тему он высказался в интервью CBS.
Шмыгаль выразил мнение, что ситуация на Украине может быть урегулирована только при содействии Запада.
Он заявил о намерении Киева продолжить переговоры с партнерами для согласования правильного формата для будущих гарантий безопасности.
"Все детали сейчас находятся на обсуждении", - заметил премьер.
Напомним, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк 22 апреля заявил, что переговоры относительно гарантий безопасности для Украины закончатся в течение недели.
Ранее мы писали, что Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые Киев просит в обмен на провозглашение нейтрального статуса страны и отказа от вступления в НАТО. Также гарантии безопасности готовы предоставить в Германии после вывода российских войск с территории Украины.
В этой статье "Страна" разбиралась, дадут ли Украине Запад и ведущие мировые державы гарантии безопасности.